Türkiye Pakistan ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz?

Halit Uğurlu / Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Başkanı





Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları her iki ülkenin kuruluşlarından daha eskiye dayanır. Bununla beraber iki ülke arasındaki bağlar istenilen seviyede değildir. ‘’İki ülke tek millet’’ anlayışıyla ulusal ve uluslararası her alanda birbirini destekleyen, tarihi, kültürel ve inanç bağları ile birbirini gönülden seven bu iki ülkenin her alanda birlik ve beraberliğinin çok daha ileri seviyelerde olması gerektiğine inanıyoruz.

PAMDER

Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), İkili ilişkileri arttırmak, dostluk ve kardeşliği daha da ileri seviyelere taşımak ve Türkiye Pakistan arasındaki köprülerden biri olabilmek için Pakistan’da farklı üniversitelerden mezun olan öğrenciler tarafından kurulmuştur. PAMDER, iki ülke arasında çok eskiye dayanan ilişkileri güçlendirmek, eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve ticari alanlarda köprü olmanın yansıra sevgi ve dostluk bağlarını da arttırmayı arzulamaktadır.

Daha aktif rol

Özellikle de eğitim, turizm, ticaret, savunma ve teknoloji alanlarında hızlı ve somut adımlar atılarak kurulmaya çalışılan yenidünya düzeninde daha aktif rol alabilme adına buna mecbur olduğumuz unutulmamalarıdır. İki ülke arasındaki sivil yapılanmaların sayıları artırılmalı ve bu yapılar ile ilgili koordinasyon eksikliği vb. temel sorunlar giderilip yerel halkla ilişkiler yeterli hale getirilmelidir.

Uzaktan sevmek yerine ilişkileri geliştirmek

İki ülke arasındaki kadim dostluk ve kardeşliğimizi, birbirini uzaktan uzağa sevmek yerine, ticari ilişkilerimizi ve hacmini arttırıp, güçlü ve bağımsız bir ekonomi ile taçlandırmak, dostluk ve kardeşliğimizi daha da güçlendirip ilelebet payidar kılacaktır. Ticari hacmimiz büyüdükçe de ikili ilişkilerimiz o nispette büyümeye devam edecektir.

Çözüm odaklı yaklaşım

Bu ilişkilerin gelişmesine zaman zaman engel teşkil eden ve bürokraside yakalayama-dığımız çözüm odaklı yaklaşımların tesisi, yıllar önce imzalanıp fiiliyata geçiril(e)meyen anlaşmaların yeni imzalananlarla birlikte bir an evvel fiiliyata dökülmesi sahada önemli bir başlangıç olacaktır. Türkiye ve Pakistan’ın ticari ve ekonomik ilişkilerini hak ettiği seviyeye gelmesi diğer alanlardaki ilişkilerin de büyüyüp hız kazanmasına vesile olacaktır.

Türk yatırımcılar cesaretlen-dirilmeli

Pakistan’daki Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerindedir. Türk yatırımcılar için ülkenin sunduğu fırsatlar daha cazip hale getirilmelidir. İki ülkenin birlikte hareket ederek, bürokratik engeller aşıldığında Türkiyeli yatırımcılarımız, savunma sanayi, altyapı ve enerji hizmetleri başta olmak üzere havalimanı, liman ve demiryolu, enerji, telekomünikasyon, turizm/ sağlık turizmi, ulaşım, belediye hizmetleri, tekstil ve tekstil makineleri, tarım, yazılım, madencilik ve kömüre dayalı enerji alanlarında yatırım yapabilirler. Ayrıca Türkiye’nin Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinde de Pakistan’ın yanında yer alması ortak iş birliği ve tecrübe paylaşımını çok ileri seviyeye taşıyacaktır.

Uzman yetiştirecek projeler geliştirilmeli