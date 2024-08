Türkiye Pakistan ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz?

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları her iki ülkenin kuruluşlarından daha eskiye dayanır. Bununla beraber iki ülke arasındaki bağlar istenilen seviyede değildir. ‘’İki ülke tek millet’’ anlayışıyla ulusal ve uluslararası her alanda birbirini destekleyen, tarihi, kültürel ve inanç bağları ile birbirini gönülden seven bu iki ülkenin her alanda birlik ve beraberliğinin çok daha ileri seviyelerde olması gerektiğine inanıyoruz.