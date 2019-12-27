‘Türkiye terör işbirlikçisi’ diyebilirsiniz!

FETÖ ve PKK’nın devlete sızmasını engelleyen güvenlik soruşturması ve arşiv taraması işlemlerini içeren düzenlemenin iptaline karar veren, “Önderimiz Başkan Öcalan” diyerek bebek katili terörist elebaşını övmeyi ‘ifade özgürlüğü’ olarak adlandıran Anayasa Mahkemesi yeni bir skandala daha imza attı. Aldığı kararlarla teröristleri sevindiren AYM, bu kez de Türkiye’yi DEAŞ’a destek veren ülke olarak gösteren Wikipedia’nın “ifade özgürlüğünün ihlal” edildiğine hükmetti.

6’YA KARŞI 10 OYLA KARAR ÇIKTI

Dün AYM Genel Kurulu’nda “internet ansiklopedisi” Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın erişim yasağı nedeniyle yaptığı bireysel başvuru görüşüldü. Yüksek mahkeme, siteye erişimin engellenmesinin, Anayasa’nın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan “ifade özgürlüğü”nün ihlali olduğuna karar verdi.

Oy çokluğuyla alınan karara bazı üyelerin muhalefet etmesine karşın, ihlal kararı, 6’ya karşı 10 oyla çıktı.

FETÖ OPERASYONLARINA “KIYIM” OLDU

Türkiye’yi DEAŞ ile iltisaklı gösteren makaleleri gerçek bilgi olarak sunan Wikipedia tek taraflı şekilde politik bir karar almıştı. Şuan hala Wikipedia’nın “Türkiye” maddesinin ingilizce kısmında Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’cü teröristlere yönelik yaptığı operasyonlar “kıyım” olarak adlandırılıyor. Wikipedia sitesine erişim “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler” nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca 29 Nisan 2017’de engellenmişti.

PKK SLOGANLARINA “ELEŞTİRİ” DEDİLER

AYM’nin daha önce terör destekçisi kişilerle ilgili verdiği kararlar da yeniden gündeme geldi. Malatya İnönü Üniversitesi’nde Uludere’de 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili anma töreni düzenleyen ve “Önderimiz Başkan Öcalan” diyen gruptan Meki Katar 1 yıl 8 ay hapis cezası alınca AYM’ye başvurdu. AYM cezayı ifade özgürlüğünün ihlali olarak yorumlayarak Katar’a 9 bin 150 lira tazminat ödenmesini istedi. AYM kararında ayrıca Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları, ‘Ülke biçiminin eleştirisi’ olarak değerlendirdi.

REKLAM

‘GÜVENLİK’E İPTAL

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ başta olmak üzere PKK ve DHKP-C’li teröristlerin ve sempatizanlarının memuriyete girmesine engel olmak için 2018 yılında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı hükümleri yer alıyordu.

AYM kararında, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa’nın 13., 20. ve 128. maddeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullanarak ilgili düzenlemeyi iptal etti.