Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu resmen başladı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı.





19 Ocak'ta Uzay İstasyonu'na kenetlenecek

Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Mürettebatı taşıyan aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 20 Ocak Cumartesi günü saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Gezeravcı uzayda ne yapacak?

Türkiye Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, orada 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Alper Gezeravcı, Türkiye'den uzaya giden ilk insan oldu.









Falcon 9 roketinin özellikleri

Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olarak tarihe geçtiği bu seferde kullanılan SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.

Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.









Roketin yeniden kullanılabilme özelliği şirketin roketin pahalı parçalarını her yolculukta tekrardan üretme ihtiyacını ortadan kaldırıp, uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getiriyor.

SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.









Merlin motoru

SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.

Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.

Roketin fırlatışı

Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor.

Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.

Dragon Kapsülü

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.

Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.

Kapsülden ilk fotoğraf

Uçuşa dakikalar kala mürettebatın içinde yer aldığı kapsülden de ilk fotoğraf geldi.

SpaceX'ten Gezeravcı paylaşımı

SpaceX'ten yapılan paylaşımda Alper Gezeravcı'nın uzay kıyafetini giyinmiş ve hazırlanmış şekilde görüldüğü bir fotoğrafına yer verildi.

Bakan Kacır: Önümüzdeki 15 gün çok önemli olacak

Falcon 9 roketi başarıyla fırlatılmasının akabinde Türkiye'nin başlayan uzay yolculuğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklamalarda bulundu.

Fırlatmanın hemen ardından açıklamalarda bulunan Kacır'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Bu heyecana 7'den 77'ye Türk milleti ortak oldu. Ümit ediyorum ki hayırlısıyla misyon tamamlanır. Şimdi tabi misyon boyunca ara ara bağlantılar gerçekleştirilebilecek ama ara ara olmayacak. Nihayetinde 36 saatten biraz daha fazla sürecek bu misyon inşallah Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmeyle bir sonraki aşamaya geçecek. Fırlatmada kalemle meşgul oldu Gezeravcı. Önümüzdeki 15 gün çok önemli olacak. İnşallah hayırlısıyla Türk bilim tarihi açısından muazzam bir işe Alper Gezeravcı'nın eliyle Türk milleti imza atmış olacak. Türkiye nice astronotlar, nice bilim insanları, nice mühendisler yetiştirecek. Türkiye muazzam işlere Teknofest kuşağıyla yeni yetişen bu büyük projelerin ışığında yetişen gençlerimizle imza atacak. Muazzam bir toplumsal seferberlik var Türkiye'de muazzam bir dip dalga var. Bu proje de bunlardan biri aslında. İnşallah buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle yaptığımız günler de gelecek. İnşallah Türkiye'nin sahip olduğu bir uzay limanını da millet olarak hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah birkaç sene içerisinde Ay'a erişen uzay aracını yerli ve milli olarak geliştirmiş ve üretmiş olacağız. Bunları dünya yapabiliyorsa biz de yapabiliriz."

Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar

Tarihi yolculuk İstanbul'da Taksim Meydanı'na konulan dev ekranda da canlı yayınla verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da nefeslerin tutulduğu yolculuğu izlemek adına Taksim Meydanı'na geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün insanlığın havacılıkta insanoğlu 120'nci yılına ulaşmış durumda ilk uçuşundan sonra. Uzaydaki çalışmaları da aşağı yukarı 60 yılı bulmuş durumda. Biz o ilk başladığı dönemde 120 yıl kadar önce aslında havacılıkta çalışmalar yürütmeye başlamış bir medeniyetin çocuklarıyız ama bu serüven maalesef akamete uğraşmıştı ve maalesef uzaydaki gelişmelerden de bir anlamda geride kalmış olduk. Onların gittiği değil de daha öte bir yörüngeye çalışıyoruz. Bu teknolojinin gittiği yere odaklanarak ülkemizi hak ettiği yere, bayrağımızı hak ettiği yere hem havacılıkta hem uzaya çekmiş olacağız. Ben tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"







