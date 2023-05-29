‘Türkiye Yüzyılı’nın kapısını açtık

Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak Kısıklı’da vatandaşlara seslendi. “Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz.”

MİLLET DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞATTI

“İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, gönüllü olarak seçiminin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.”

GÜVENİNİZE LAYIK OLACAĞIZ

“Yurt içinde yurt dışında 2. tura göre yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; ‘Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez’ dedik. Şimdi bak ‘Bay Bay Kemal’ diyorlar. ‘Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz’ demiştik. ‘Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet’ demiştik. İsterseniz buna üçüncü bayı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal.”

CHP BAY BAY KEMAL’E HESABI SORACAKTIR

“Bugünkü seçim, aramızdaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşin içinde şekillenirse, sizin de iradeniz sandıkta kırılmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz. 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129 vekile düştü CHP. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay bay Kemal'e hesabını soracaktır.”

DURMAK YOK ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

“Diyoruz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştim. ‘Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.’ Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraber hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraber düzelttik. Kısıklı meydana tarih yazdı, tarih. Bir İstanbullu, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum sizin gibi arkadaşları verdiği için. Her zaferi yine sizlerle kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız.”

NE SÖZ VERDİYSEK YAPACAĞIZ

"Ve seçimler gelir geçer. Sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Seçim Sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi dipsiz karanlıklarına hapsedemez. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Şimdi öyle bir haykıralım ki, Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim bu CHP, HDP, İYİ Parti LGBTC' midir? Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek, yapacağız.”







