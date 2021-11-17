Türkiye'de eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı
Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda en zor parkurları, aşılmaz denen engelleri bir bir geçen Somalili askerlerin, komando marşını ,söyledikleri video sosyal medyada beğeni topladı. Komandolar, en zorlu koşullarda, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitim görüyor.
Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda en zor parkurları, aşılmaz denen engelleri bir bir geçen Somalili askerlerin, komando marşını ,söyledikleri video sosyal medyada beğeni topladı. Komandolar, en zorlu koşullarda, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitim görüyor.
AĞIR FİZİKSEL EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR
En zor parkurlar, aşılmaz denen engeller bir bir geçiliyor. Mavi bereli komandoların eğittiği Somalili askerler, ağır fiziksel eğitimlerle sınırları sonuna kadar zorluyor.