Gündem Türkiyede ilk defa görüldü Bodrumda ölü bulunan kuşun çizgili yelve olduğu belirlendi
MUĞLA

Türkiye'de ilk defa görüldü: Bodrum'da ölü bulunan kuşun​ çizgili yelve olduğu belirlendi

Türkiye'de ilk defa görüldü: Bodrum'da ölü bulunan kuşun çizgili yelve olduğu belirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı bir kuş türü ölü bulundu. Yapılan araştırmada, kuşun, Afrika kökenli çizgili yelve olduğu, Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Çizgili Yelve
Çizgili Yelve

Muğla'nın Bodrum ilçesi geçen aralık ayında ölü bulunan ve türünün ne olduğu belirlenemeyen kuşla ilgili yapılan araştırmalar sonunda ulaşılan kuş gözlemcisi Kuzey Cem Kulaçoğlu, bu kuşun Türkiye'de ilk defa görülen bir tür olduğunu belirledi.

Bodrum güneyinde bir bölgede bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra kendisine ulaşıldığını anlatan Kuzey Cem Kulaçoğlu, "Aralık ayında bulunmuş. Bizde görülen bir tür olmayınca Avrupa'da nadir görülen türleri araştırdım ve hangi tür olduğunu tespit ettik. Türkiye'de daha önce kaydı olmayan Çizgili Yelve olduğunu belirledik. Türkiye'de kaydı yok. İlk kayıt, ama maalesef ölü olarak" dedi.


İspanya, İtalya, Malta gibi başka Avrupa ülkelerinde de kayıtlarının görüldüğünü, genelde ölü ve yorgun bulunduklarını belirten Kulaçoğlu, “Bunlar habitatlarına bağlı kuşlar. Habitatları zaman geçtikçe insan baskısı nedeniyle azaldığı için yollarını şaşıran kuşlar. Gerekli habitatı bulamadığı için yorgun, bitkin düştüğünden, şehirlerde kedi, karga gibi çok fazla yırtıcı olduğundan maalesef güçleri kalmadığı için hayatları tehlikeye giriyor" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez görülen kuş
HAYAT
Türkiye'de ilk kez görülen kuş


Türün asıl dağılımının Sahra çölünün güneyinde Kongo, Kenya, Zimbabve gibi ülkelerde olduğunu belirten Kulaçoğlu, şu uyarılarda bulundu:


  • "Akdeniz'de ise yolunu şaşıran bireyler olabiliyor. Bu kuşlar sulu, bataklık tarzı alanları seviyor. Afrika'da mevsimsel olarak bataklık alanlar kuruduğunda göç ederek yeni alanlar arıyorlar. Bu nedenle insanlara da büyük görev düşüyor ve habitatlarının korunması gerekiyor. Sadece bu kuş türü için değil, bütün kuş türleri açısından sazlık, bataklık alanlar hayati öneme sahip."

Türkiye'de ilk defa görüldü
GÜNDEM
Türkiye'de ilk defa görüldü


Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu ise hem sevindirici hem üzüntü verici nitelendirdiği olaya ilişkin paylaşımında, "Bodrum'da Türkiye için yeni bir kuş türü kaydedildi. Afrika kökenli bu kuşu ilk bulan ise muhtemelen kargalar. Birazı yenmiş şekilde ölü bulundu. Kuş, yorgunluktan ve dinlenecek yer bulamadığından şehre düşmüş. Adı Çizgili Yelve. Normalde çok büyük olay, keşke yaşarken bulunsaydı, belki rehabilite edilirdi. Bazen kuşlar farklı koşulların baskısı ile ya da sadece yollarını şaşırarak bulunmaması gereken coğrafyalara gidebiliyor. Bu tarz kuşlara rastlantısal konuk deniyor" dedi.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
FOTOĞRAF 7
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Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
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Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı Ophichthus Rufus olan deniz canlısının yılan kurdu balığı olduğunu belirledi.
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Tunçer, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi. <br> <br> Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
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Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.
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Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
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İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır. dedi.
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Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar<br> <br> Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.<br> <br> Çifçi, Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık. diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı.


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