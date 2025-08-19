Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton insani yardım malzemesi yollandı

Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton insani yardım malzemesi yollandı

19:4019/08/2025, Salı
G: 19/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Türkiye'den Gazze'ye yardım için gönderilen erzakları taşıyan gemi.
Türkiye'den Gazze'ye yardım için gönderilen erzakları taşıyan gemi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye acil insani yardımlarını ulaştırmaya devam ettiğini, şimdiye kadar 101 bin 271 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını bildirdi. Türkiye ayrıca Türk Kızılay ve AFAD üzerinden Gazze'ye 7,5 milyon dolarlık mali destek sağladı.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olup dünyaya acil çağrılar yaptığı vurgulanan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye acil insani yardımları ulaştırmaya devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, uzun yıllardır abluka altındaki Gazze'ye yardım gönderen Türkiye'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında açlık ve kıtlıkla ölüme terk edilen Gazzeli masumların yanında olabilmek için yoğun bir çaba gösterdiği belirtildi.

Türkiye'den Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla başlayan insani kriz karşısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilk andan itibaren harekete geçtiği ve Filistinlilere insani yardımın kesintisiz sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, yardımlara ilişkin tabloya yer verildi.

Buna göre, Türkiye Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırdı.

16 gemi ve 14 uçakla yardım sevk eden Türkiye, 281 bin 238 hijyen seti, 550 ton hijyen malzemesi, 1451 jeneratör, forklift, 3 mobil mutfak, 351 geçici barınma konteyneri, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 bin 798 uyku tulumu, 151 bin 455 barınma malzemesi, 25 bin 729 ton gıda, 65 bin 273 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 469 bin 486 parça giyecek ve 1083 oyuncak setini Gazze'ye gönderdi.

Şimdiye kadar 8 sahra hastanesi kuran, 53 ambulans ve 247,5 ton tıbbi malzeme gönderen Türkiye, 9 uçakla Gazze'den 430 hasta ve 450 refakatçinin Türkiye'ye transferini gerçekleştirdi.

Türkiye ayrıca şimdiye kadar Türk Kızılay ve AFAD üzerinden Gazze'ye 7,5 milyon dolarlık mali destek sağladı.


#Türkiye
#Gazze
#Yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercih sonuçlarında son viraj: 2025 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki