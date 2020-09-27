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POLİTİKA

Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme: Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısı ele alındı

Dışişleri Bakanı Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Lavrov - Çavuşoğlu (Fotoğraf: Arşiv)
Lavrov - Çavuşoğlu (Fotoğraf: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef almıştı. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğu açıklandı. Azerbaycan ordusu da karşı saldırı başlatarak, Ermenistan'a ait 12 adet uçaksavar füze sistemini imha etti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.
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