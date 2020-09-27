Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme: Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısı ele alındı

Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef almıştı. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğu açıklandı. Azerbaycan ordusu da karşı saldırı başlatarak, Ermenistan'a ait 12 adet uçaksavar füze sistemini imha etti.

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