Türkiye'nin birçok noktasından görüldü: Heyecana neden oldu

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

HEYECANA NEDEN OLDU

Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan oluşturdu. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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