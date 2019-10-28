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EĞİTİM

Türkiye’nin en seçkin eğitim zirvesi 'Yarının Eğitimi Zirvesi' için geri sayım başladı!

Her yıl eğitimde performansı yüksek olan ülkeleri konuk eden Yarının Eğitimi Zirvesinin üçüncüsü bu yıl İstanbul Harbiye Askeri Müzesinde gerçekleşecek. 2-3 Kasım tarihlerinde atölyelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Avustralya, Kanada ve Vietnam konuk ülke olarak katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi.
Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi.

7 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi konuk olarak ağırlayan 'Yarının Eğitimi Zirvesi', bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi. Zirvede farklı ülkelerden öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar, eğitim psikolojisi, eğitimde oyunlaştırma, eğitim teknolojilerinin entegre edilmesi ve daha birçok konu ve konuşmacı ile yarının öğretmeni konuşulacak ve güzel deneyimler kazandırılacak.

Acıbadem Okulları, Türk Telekom, Sebit, Turkcell Akademi, Yunus Emre Enstitüsü ve Monster Notebook sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede bu yıl ayrıca ilk kez Yarının Öğretmeni Ödül Töreni gerçekleştirilecek ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecek.

Daha fazla detay için yarininegitimizirvesi.com sitesini ziyaret etmek mümkün.

Konuşmacılar:

  • AVUSTRALYA - Wee Tiong Seah, Melbourne Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
  • AVUSTRALYA - Barış Satar, Viktorya Eyaleti Eğitim Direktörü
  • AVUSTRALYA- Kay Lembo, Avustralya Bilim Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
  • DUBAİ - Cem Tarık Yüksel, Unilever Körfez Ülkeleri Genel Müdürü
  • İNGİLTERE - Fahri Karakaş - East Anglia Üniversitesi
  • KANADA - Mary Jean Gallagher, Ontario Eyaleti E. Eğitim Bakan Yardımcısı
  • KANADA - Feridun Hamdullahpur, Waterloo Üniversitesi Rektörü
  • KANADA - Randall Martin, British Council Education Direktörü KANADA - Scott Hebert, Öğretmen, Oyunlaştırma Uzmanı
  • KANADA - David Rawnsley, British Council Education
  • VİETNAM - Gian Tu Trung, Vietnam Eğitim Enstitüsü Müdürü (IRED)
  • TÜRKİYE - Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan
  • TÜRKİYE - Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  • TÜRKİYE - Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Finalisti
  • TÜRKİYE - Kayhan Karlı, YÖM Okulları Kurucusu
  • TÜRKİYE - Onur Koç, Microsoft Türkiye CTO
  • TÜRKİYE - Koray Tamerk, Turkcell Akademi
  • TÜRKİYE - Eren Ceylan,
  • TÜRKİYE - Eyyüphan Keskin, Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü
  • TÜRKİYE - Ömer Sarpdağ, Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı
  • TÜRKİYE - Ercan Altuğ Yılmaz, Oyunlaştırma Uzmanı
  • TÜRKİYE - Türker Toker, Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
  • TÜRKİYE - Gülce Nur Dinçer, Çocuklarla Narrative Terapi
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