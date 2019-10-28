Türkiye’nin en seçkin eğitim zirvesi 'Yarının Eğitimi Zirvesi' için geri sayım başladı!

Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi.

7 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi konuk olarak ağırlayan 'Yarının Eğitimi Zirvesi', bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi. Zirvede farklı ülkelerden öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar, eğitim psikolojisi, eğitimde oyunlaştırma, eğitim teknolojilerinin entegre edilmesi ve daha birçok konu ve konuşmacı ile yarının öğretmeni konuşulacak ve güzel deneyimler kazandırılacak.

Acıbadem Okulları, Türk Telekom, Sebit, Turkcell Akademi, Yunus Emre Enstitüsü ve Monster Notebook sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede bu yıl ayrıca ilk kez Yarının Öğretmeni Ödül Töreni gerçekleştirilecek ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecek.

Daha fazla detay için yarininegitimizirvesi.com sitesini ziyaret etmek mümkün.

Konuşmacılar: