Türkiye’nin vekilsiz yılları

16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye’nin geçmişte başı askeri darbelerle başı çok ağrıdı. Darbeler döneminde ya Meclis kapatıldı ya da yönetime direk müdahale edildi. Darbeler nedeniyle demokratik hayatın uzun süre kesintiye uğradı. Yeni sistem ile artık darbeler dönemi de kapanmış oldu.

İlk darbe ile 17 ay vekilsiz cunta yönetimi

Türkiye tarihine utanç olarak geçen askeri darbelerle Türkiye 4,5 yıl vekilsiz kalarak cunta yönetimine maruz kaldı.

Türkiye’nin ilk askeri darbesi olan 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri müdahale ile Türkiye’nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes idam edildi. 27 Mayıs 1960'da yönetimi ele geçiren darbeciler parlamentoyu feshettiler, Anayasayı askıya aldılar, iktidardaki Demokrat Parti'yi kapattılar.

Adnan Menderes

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 17 ay vekilsiz kalan Türkiye 15 Ekim 1961de askeri vesayet altında yapılan seçimlerle yeniden vekillerine kavuştu. Bu süre içinde tüm yönetim askeri cuntacılar tarafından yönetildi.

İkinci müdahale 3 yıldan uzun sürdü

1960 darbesini ardından 12 Mart 1971 askeri muhtırası ile sarsılan Türkiye 12 Eylül 1980 darbesi ile bir kez daha cunta yönetime mahkum oldu. Kenan Evren yönetimindeki askeriye 12 Eylül’de yönetime el koyarak tüm siyasi partiler kapatıldı, Meclis feshedildi, siyasi liderler tutuklandı. Tam 3 yıl 2 ay süren cunta yönetiminin ardından 6 Kasım 1983’te halk 6,5 yıl sonra sandık başına gidebildi.

Cunta yönetime el konulmadan önce son seçim 1977 yılında yapılmıştı. 3 yıldan fazla vekilsiz kalan Türkiye’de askeri yönetimin belirlediği anayasal düzen nedeniyle büyük zorluklar yaşandı. Bu süreç Türkiye’yi 28 Şubat Post modern darbe sürecine sürükledi. Ardından da seçilmiş hükümet istifa etmek zorunda kaldı.

12 Eylül darbesi ile cunta yönetime el koydu.

Yeni sistemle vesayet ortadan kalktı

16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa referandumu ile askeri vesayet ortadan kalktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye yeni dönemde 600 vekil ile yönetilecek.