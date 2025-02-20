TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Daha ileriye gitmemiz için söyledim'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın mahkemede verdikleri ifade kamuoyuna yansıdı. Aras, soruşturmaya konu olan konuşması için, “Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir” dedi.
Tepkiler sonrası hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturma genişletilerek Orhan Turan da dahil edildi.
İfade sonrası serbest bırakıldılar
Turan hakkında da 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatıldı.
Daha sonra adliyeye götürülen Turan ve Aras ifade verdi.
İfade işlemleri tamamlanan TÜSİAD Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Aras ve Turan hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldılar.
İfadeleri ortaya çıktı
Yaşananların ardından Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşıldı.
Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti.
"Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz"
Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.
"Toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım"
Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti.
Son olarak uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.