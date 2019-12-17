Tutanaklar Pensilvanya’da

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada itiraflarda bulunan gizli tanık T-Rex’in ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ’nün adalet teşkilatındaki mahrem yapılanmasının 7 bölgeden oluştuğunu anlatan T-Rex, bunlardan birisinin de yüksek yargı mahkemeleri ile Adalet Bakanlığının Ankara’da bulunan merkezi birimlerini kapsayan “Yüksek Yargı Bölgesi” olduğunu ifade etti. Gizli tanık, bunlardan Yargıtay’ın ‘Yavuz’, Danıştay’ın ‘Davut’, HSK’nın ‘Hasan’, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün ise ‘İşçiler’ ve ‘Nafiz’ olarak kodlandığını söyledi.

ÖCALAN TUTANAKLARI FETÖ KAYITLARINDA

Gizli tanık T-Rex, söz konusu görevlendirmeler kapsamında Şimşek’in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Cezaevi’ne kadro oluşturulmadan önce belli sürelerde geçici olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesini de yaptığını belirtti. T-Rex, “Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşırdı” dedi.

PENSİLVANYA’DA ELEBAŞINA BRİFİNG

Gizli tanık T-Rex, FETÖ’nün bir dönem Türkiye adalet yapılanması sorumlusu olan Ahmet Çağlayan’ı da fotoğrafından teşhis etti. T-Rex, 2015’e kadar söz konusu görevi yürüttüğünü söylediği Çağlayan’ın Adalet Bakanlığına alınacak personelin referans işlerini ve Adalet Bakanlığında görülen özel dosyaların takibini yaptığı anlattı. Gizli tanık ayrıca, Çağlayan’ın Ankara Balgat’taki ofisinde kendisine bağlı kişilerle toplantılar yaptığını, toplantılarda örgütün ne kadar Adalet Bakanlığı çalışanı olduğu, bunların durumları, örgüt içerisindeki takiplerinin raporlanması, toplanan istihbari bilgiler gibi konuların görüşüldüğünü ve mahrem sorumlunun söz konusu konularla ilgili Pensilvanya giderek direkt olarak elebaşı Fetullah Gülen’e brifing verdiğini belirtti.

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