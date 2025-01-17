Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İhale yolsuzluğu ve suç örgütü soruşturmasında Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 23 zanlı tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, ihale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'geçici bir tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Beşiktaş Belediye Başkanı
'ı görevden uzaklaştırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada
"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırılmıştır"
denildi.
"İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı
'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, burada yaklaşık 9 saat süren Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında şüpheliler Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan 9 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.
Aralarında Rıza Akpolat, Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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