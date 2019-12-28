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ERZURUM

Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek istiyorum

Erzurum'da, kızının ayağının yandığı haberini alan Emrah Korkmaz, eve giderken hemzemin geçitte trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kırınca tutuklandı. Emrah Korkmaz'ın kızı Yağmur Korkmaz kendisini suçlayarak, "Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum. Ne olur onu bırakın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Emrah Korkmaz.
Emrah Korkmaz.

Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi.

  • Otomobilden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Yağmur Korkmaz ve annesi Elif Çatal


TUTUKLANDI

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Araştırmada, sürücünün Emrah Korkmaz olduğu belirlendi.

  • Gözaltına alınan Korkmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için çok pişman olduğunu belirten evli 4 çocuk babası Korkmaz (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Korkmaz, "Çocuğum hastalandı diye kırdım, böyle olduğunu bilsem kırmazdım. Fotoğraflarını savcı beye de gösterdim. Durumu iyi, Medyaya yansıdığı için tutuklandım. Devletin vereceği karara saygı duyarım" diye konuştu.

Yağmur, göz yaşlarını tutamadı.


BENİM YÜZÜMDEN TUTUKLANDI

Kardeşinin tutuklanmasından kendisini sorumlu tutan evli iki çocuk annesi Elif Çatal, "Ben iki yıldır meme kanseri tedavi görüyorum. Şu anda da rahim kanseri teşhisi konuldu, Onun tedavisine başladık. Kemoterapi alıyorum. Tedavi sonrası midem bulanmasın diye doktorlar toz ilaç verdiler. Kendimi kötü hissettiğim için ağabeyimlerde kalıyordum. Tozu hazırlarken elimdeki sıcak su düşmem nedeniyle önümden geçen Yağmur'un ayağına döküldü. Ben de kardeşim Emrah'ı arayarak ona, 'Çabuk gel Yağmur'un ayağı yandı' dedim. O da çok korkmuş ve eve hemen gelebilmek için tren yolunun kapanan bariyerlerini kırmış. Hep benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm" dedi.


NE OLUR BABAMI BIRAKIN

Erzurum Merkez Ahmet Yesevi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yağmur Korkmaz, "Olay günü halam hastaneden çıkmış ve iyi değildi. Elinde sıcak su ile geliyordu. Tam önünden geçtiğim sırada yere düştü ve elindeki su sol ayağıma döküldü. Canım çok yandı. Elif Halam panikle babamı aradı. Babam beni çok sever. Yanıma gelip beni hastaneye götürmek isterken bariyerleri kırmış. Babam benim yüzümden cezaevine girdi. Babamın yerinde hangi baba olsa aynısı yapardı. Her gün ağlıyorum. Yeni yıla babamla birlikte girmek istiyorum. Ne olur onu bırakın. Babam olmadı mı, bizim evde huzursuzluk oluyor. Kardeşlerim beni suçluyor" diye konuştu.

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