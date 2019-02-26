Gündem Tuzlada koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi
İSTANBUL

İstanbul Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi

Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi

İstanbul Tuzla'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetimi, öğrencileri evlerine gönderdi.
Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetimi, öğrencileri evlerine gönderdi.

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yaptı.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı.

Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahalle havadan görüntülendi.

Öğrenciler evlerine gönderildi

Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı.

Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.

Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler
FOTOĞRAF 32
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İstanbul ​Tuzla'da bulunan İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda.
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İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
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Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
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Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.​
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Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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Mahalle sakinlerinden İsmet İlhanlı, koku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 'Biz gaz diye şikayette bulunduk. İGDAŞ'tan geldiler, rögorlardan çıkan koku diye. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Sabah 05.00'ten beri bu koku var. Zannedersem rögora bir şey atmışlar diye düşünüyorum
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler
İstanbul Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun kimyasal koku paniğe yol açtı. Vatandaşlar ağır koku nedeniyle sokağa döküldü.
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