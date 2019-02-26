Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi

Mahalle sakinlerinden İsmet İlhanlı, koku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 'Biz gaz diye şikayette bulunduk. İGDAŞ'tan geldiler, rögorlardan çıkan koku diye. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Sabah 05.00'ten beri bu koku var. Zannedersem rögora bir şey atmışlar diye düşünüyorum