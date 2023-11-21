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Üç çoban ile 3 bin küçükbaş dağda mahsur kaldı: AFAD tarafından kurtarıldı

Ağrı'da merkeze bağlı Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle merada mahsur kalan 3 çoban ile 3 bin küçükbaş, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

00:39 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 00:49 - 21/11/2023 Salı
DHA
Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kent genelinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. İl merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Dede Maksut köyünde 3 çoban, 3 bin küşükbaş hayvan ile merada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin küçükbaş yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kurtarılarak Güvendik köyüne getirildi.


#Ağrı
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#AFAD
36 dakika önce
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