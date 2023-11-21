Üç çoban ile 3 bin küçükbaş dağda mahsur kaldı: AFAD tarafından kurtarıldı

Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Kent genelinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. İl merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Dede Maksut köyünde 3 çoban, 3 bin küşükbaş hayvan ile merada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin küçükbaş yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kurtarılarak Güvendik köyüne getirildi.