Gündem Üç suçtan gözaltı
ANKARA

Üç suçtan gözaltı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) işgal provokasyonuna girişen ve 17 Mart’ta milletvekilliği düşürülmesine rağmen 4 gündür HDP’nin Meclis’teki grup odasında yatıp kalkan Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu

Meclis’te işgal provokasyonuna girişen ve 17 Mart’ta milletvekilliği düşürülmesine rağmen 4 gündür HDP’nin Meclis’teki grup odasında yatıp kalkan Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Ankara Başsavcılığı'nın, gözaltı işlemi için Emniyet'e gönderdiği yazıda, Gergerlioğlu'nun vekilliği düşmesine rağmen ve hakkı olmadığı halde Meclis binasını terk etmediği, gece gündüz kalmaya devam ettiği, halen milletvekili gibi davrandığı belirtildi. Yine Gergerlioğlu’nun yanındaki milletvekilleriyle birlikte HDP Meclis Grubu’na doğru giderken terör örgütü ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve bu şekilde örgüt propagandasının yapıldığı vurgulandı. Gözaltına alınan Gergerlioğlu, “Terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevini usulsüz üstlenmek, konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından ifade verdi ve ardından serbest bırakıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da gözaltı ile ilgili, “Hiç kimse, TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır” dedi.

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