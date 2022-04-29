Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Uçak kazası ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş
BURSA

Uçak kazası ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Uçak kazası ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş
Uçak kazası ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş.

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

3 AY ÖNCE EVLENME TEKLİF ETMİŞ


Bursa'da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı. Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

Bursa'da uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bursa'da uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Zelenskiyye suikast girişimi

Zelenskiy'ye suikast girişimi

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
CHPli İBBde çalışan PKKlı Şafak Duran tutuklandı

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.