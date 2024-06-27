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Ücret sorunlarını çözeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektör öğretmenlerinin ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik çalıştıklarını söyledi.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:15 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yusuf Tekin.
Yusuf Tekin.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları çözeceğiz" dedi. Bakan Tekin, taban maaş konusunun kanuna eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil" yanıtını verdi.


Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: 'Bu öncelikli meselemiz'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin açıklamasında "Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz." ifadelerine yer verdi. Yeni müfredat ile de önemli mesajlar veren Tekin, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını söyledi.


#Yusuf Tekin
#MEB
#öğretmen maaşı
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