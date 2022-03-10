Ukrayna Türkiye'den gönüllü asker kabul etmiyor

Ukrayna dünyanın dört bir yanından Rusya’ya karşı gönüllü asker toplamaya devam ediyor. Resmi internet sitelerinde yayınlanan ilanlarda gönüllülerin Ukrayna’ya nasıl gidebilecekleri tek tek anlatılıyor.
- İlanlarda verilen bilgilere göre gönüllülerin bulundukları ülkelerdeki Ukrayna Büyükelçilik ve Konsoloslukları ile irtibata geçerek başvuru yapmaları isteniyor. Pasaportu ile misyon temsilciliklerine giden gönüllülere Ukrayna topraklarına giriş izni veren askeri vize verildiği belirtiliyor. Ayrıca gönüllülerin gelirken temin edebilmeleri durumunda askeri kıyafet, kask kurşun geçirmez yelek gibi ekipmanlar getirmelerinin faydalı olabileceği ifade ediliyor
TÜRKİYE'DEN BAŞVURU ALINMIYOR
İlanları dolduran binlerce insan Polonya’ya giderken, sosyal medyada yüzlerce Türk vatandaşı da savaşa gitmek istediğini belirtiyor. Biz de sürecin nasıl işlediğini görmek için vatandaş kimliğiyle Ukrayna’nın misyon temsilciliklerine başvuru yapmak istedik. Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na giderek “gönüllü olarak savaşa gitmek istediğimizi” belirttik.
Ancak girişteki görevli Türkiye’den gönüllü asker başvurusu alınmadığını söyledi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne başvuran vatandaşlara da aynı cevabın verildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye’nin Ukrayna nezdinde girişimde bulunarak Türkiye’den gönüllü alınmaması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi.