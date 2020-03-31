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KONYA

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.
Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı. Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi.

Yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi.

Bugün ise koronavirüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim edildi.

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