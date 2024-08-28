Umutlar azaldı şüpheler arttı

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için umutlar azalmaya başladı. Küçük kız için seferber olan yetkililer, Narin’in kaçırıldığı ya da bir yerde yaşamını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı aramalarda yaklaşık 11 kilometrekarelik bir alan tarandı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bazı bölgelerde kullanmak için İHA talep etti. Bölgeye gelen İHA'larla aramalar havadan da devam etti ancak bir ize rastlanmadı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre bölgede iz süren köpeklerin yerine kadavra köpekleri getirilerek, ceset araması yapıldı. Arama çalışmalarında termal duyarlılığa sahip araçların yer araltı görüntüleme cihazlarına da başvuruldu. Bölgeye getirilen yer altı radarı ile arama tarama cihazı ile ceset araması yapıldığı öğrenildi.