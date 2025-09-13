Yeni Şafak
Üniversiteli genç evinde ölü bulundu

Üniversiteli genç evinde ölü bulundu

09:4813/09/2025, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap’ta yaşandı. Edinilen bilgiye 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T.’den bir süredir haber alamayan yakınları A.T.’nin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan yakınları A.T.’yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmadan sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.







