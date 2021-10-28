​Üniversiteliler su indirimini çiğ köfte ile kutladı

Mustafa Sarıgül TVNET'te açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun elindeki dosyanın içinde ne var?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde poz verdiği 'Sarıgül' dosyasının içinde ne olduğu soruldu. TVNET'te soruları yanıtlayan Sarıgül, 'O dosyalar benim için şeref madalyasıdır.' diyerek kendisine yönelik bir saldırı olduğunu iddia etti.



Sarıgül, 'Ben belediye başkanlığı yaptığım dönemde çevreyle, sanatla, kültürle ilgili, doğada yaşayan canlılarla ilgili neler yaptığım bellidir. O başarılara imza atmasaydım İBB Başkanlığına aday yapılmazdım. O dosyalar benim için şeref madalyasıdır. Her siyasi için dosyalar olur. Ama önemli olan o siyasinin o dosyadan aslan gibi çıkmasıdır.' dedi.

