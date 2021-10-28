Gündem Üniversiteliler su indirimini çiğ köfte ile kutladı
BURSA

Üniversiteliler su indirimini çiğ köfte ile kutladı

Bursa’daki iki üniversitede eğitim gören 80 bini aşkın öğrencinin yaklaşık 38 bininin şehir dışından geldiğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yurt yerine evlerde kiracı olarak kalan üniversitelilerin kullandıkları su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üniversiteliler su indirimini çiğ köfte ile kutladı
Eğitimini Bursa’da gören ve evlerde kiracı olarak kalan öğrenciler, başvurmaları halinde su faturalarındaki yüzde 50 indirimden yararlanma hakkı kazandı.

Bursa’da anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıp, öğrencilerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir karara daha imza attı. Bursa’daki iki üniversitede eğitim gören 80 bini aşkın öğrencinin yaklaşık 38 bininin şehir dışından geldiğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yurt yerine evlerde kiracı olarak kalan üniversitelilerin kullandıkları su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mecliste verdiği önerge, oybirliğiyle kabul edilirken, eğitimini Bursa’da gören ve evlerde kiracı olarak kalan öğrenciler, başvurmaları halinde su faturalarındaki yüzde 50 indirimden yararlanma hakkı kazandı. Kararı sevinçle karşılayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şamil Çelik de ev arkadaşlarıyla birlikte teşekkür amacıyla evde çiğ köfte partisi düzenleyip, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı davet etti. Üniversitelilerin davetini geri çevirmeyen Başkan Aktaş, öğrenci evinde gençlerle keyifli bir sohbet yaptı.

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