|
Gündem

Ünlü sosyal medya fenomeni feci şekilde darp edildi

'Benekli Ayhan' lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

09:43 . 17/10/2023 Salı
IHA
Isparta

Isparta

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Baygınlık geçirdi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.



#Isparta
#Benekli Ayhan
#darp
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Garantör ülke ne demek?