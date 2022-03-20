Üretim ve ihracatın yolu açıldı

Hem Türkiye’nin iç ulaşımına hem de Doğu-Batı arasındaki karayolu taşımacılığına büyük katkı verecek 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının hizmete alınmasıyla Marmara Denizi etrafındaki otoyol ringi tamamlanmış oldu. Türkiye ekonomisinin yüzde 65’ini oluşturan 9 ili kapsayan Marmara Otoyol Ringi tamamlandı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illerinden geçen Marmara Otoyol Ringi, etki alanı bakımından Sakarya ve Edirne’yi de kapsıyor.

PROJELER PEŞ PEŞE TAMAMLANDI

Toplam 841 kilometreden oluşan Marmara Otoyol Ringi projesinin önemli bileşenleri olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu daha önce hizmete alınmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla otoban olarak büyük bir kısmı tamamlanan Marmara Otoyol Ringi'nin, Balıkesir-Çanakkale arası ile Kınalı-Malkara arasındaki bölümleri otoban olmayan parasız devlet yoluyla ulaşım sağlıyor. Kınalı-Tekirdağ-Kalkara ile Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin tamamlanmasıyla ringin tamamı otobana dönüşmüş olacak.

25 MİLYON NÜFUSLU 9 KENT BURADA

Ülke nüfusunun yüzde 37'sin yaşadığı bu iller, Türkiye ihracatının yüzde 75’ini yapıyor. Türkiye’nin geçen yıl yaptığı 225 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 130 milyar dolarını bu dokuz il gerçekleştirdi. İstanbul’un 88,8 milyar dolar ihracat yaptığı 2021’de Kocaeli 17,3 milyar dolar, Bursa 14,9 milyar dolar, Sakarya 5 milyar dolar, Tekirdağ ise 1,3 milyar dolar ihracat yaptı.

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HIZLI VE GÜVENLİ OTOYOL KONFORU

Bu konforlu ulaşım ağı, Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi’ni dünya ticaretinin kalbinin attığı bir transit merkez haline getirecek. TÜİK verilerine göre ülkedeki gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 30’unu tek başına karşılayan İstanbul; Marmara Ringi bileşenleri olan Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ile Boğaz geçişlerini sağlayan Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sayesinde kent trafiğinin en çok rahatladığı il oldu.

TRANSİT TİCARET KAVŞAĞI

Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması, uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından önemli. Doğu-Batı aksındaki en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridor’un geçtiği Marmara Bölgesi’nin, kıtaları birbirine bağlayan köprüler sayesinde dünyanın ekonomik açıdan büyüyen bir transit ticaret kavşağı olması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nin vizyonuna etkinlik katacak bir diğer ticaret yolu ise Kanal İstanbul olacak.

EKONOMİ 1915 Çanakkale Köprüsü: Ticaretin yeni rotası