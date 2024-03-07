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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda isyan ettiren arıza: Seferler durdu izdiham oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metrolarda yaşanan arızalara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durdurulunca istasyonlarda izdiham oluştu. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde yola koyulan vatandaşlar seferlerin durdurulmasının ardından otobüs duraklarına yönlendirilirken yaşanan arızalara da isyan etti.

08:59 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:17 - 7/03/2024 Perşembe
AA
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.



Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.



Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.


Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.



İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde yola koyulan vatandaşlar yaşanan arızalara da isyan etti.



CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den iş birliği itirafı: Teklif bana İmamoğlu ve Özel'den geldi
CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den iş birliği itirafı: Teklif bana İmamoğlu ve Özel'den geldi

CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'tan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ahmet Özer'den 'iş birliği' itirafı geldi. KRT TV'de canlı yayına konuk olan Özer, CHP ileDEM Parti arasında yapılan iş birliğinin perde arkasını anlattı. Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktığını itiraf eden Ahmet Özer, söz konusu öneriyi seve seve kabul ettiğini ve bu önerinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi. Özer konuşmasının devamında ise DEM Parti'nin bu ülkenin barışı için teminatı olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzdü.


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