Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde yola koyulan vatandaşlar yaşanan arızalara da isyan etti.