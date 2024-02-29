İBB işçileri yönetimi protesto etti: Sadaka değil zam istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji A.Ş personeli, imzalanan toplu iş sözleşmesinin gereğini yerine getirmeyen İBB yönetimini Saraçhane’deki başkanlık binası önünde protesto etti. Yüzde 10 zam teklifinin yanı sıra tehdit ve baskı ile düşük ücrete zorlandıklarını ifade eden işçiler, “Ücretlerimiz asgari ücrete eşitlendi, ikramiyeler dahil ücretimiz iş kolumuzun en dibinde, yapılan haksızlığı, sefalet ücretini, baskı ve tehditleri kabul etmiyoruz” dedi. Düdük çalarak İBB Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane’de yürüyen işçiler adına Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mümin Tekin bir konuşma yaptı.

Tekin şunları söyledi: “Sürekli halkla iç içe görüntüler verenlerin sunmuş olduğu zam teklifi yüzde 10. Şaka yapmıyorum veya yanlış telaffuz etmiyorum; yüzde 10. Gerçek enflasyon yansımasını geçtik artık açıklanan enflasyon oranlarından bile bihaber olan İBB yönetimi, bu sadaka niteliğindeki sözde zam teklifini ne yazık ki sunmak gibi bir acziyete düşmüş durumda. Biz bu teklifi asla ve asla kabul etmiyoruz.”