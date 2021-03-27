Gündem Üsküdarda sahilde izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
İSTANBUL

Üsküdar'da sahilde izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

İstanbul Üsküdar'da biri kadın 4 kişi, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları keserken suçüstü yakalanmış, haklarında soruşturma başlatılmıştı. Bugün o kesilen ağaçların yerine yeni yetişkin 4 çınar dikildi.

Haber Merkezi AA
Üsküdarda sahilde izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Kesilen ağaçlar böyle görüntülenmişti.

Üsküdar Belediyesince yapılan ağaç dikme etkinliğine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Vefa Destek Grubu üyeleri ile çevre sakinleri katıldı.

Kaymakam Demiryürek, ağaçların kesilmesiyle ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinde görev yapan Vefa Destek Grubu arasındaki yaşlıların, ağaç dikmek için kendilerine başvurduğunu ifade eden Demiryürek, parktaki ağaçların kesilmesi üzerine de bu gruptaki yaşlılarla birlikte yeni çınarlar dikildiğini ifade etti.

Hilmi Türkmen de ağaçların neden kesildiğinin bilinmediğini belirterek, "Şüpheliler yargıya teslim edildi. İçimiz yanıyor. Bu güzel sahildeki yetişen ağaçları kesmek hangi akla mantığa sığar anlamak mümkün değil. Belediye ve kaymakamlığımız ile çınarlarımız dediğimiz büyüklerimizle birlikte kesilen ağaçların yerine 4 çınar diktik. Ağaçlar sayesinde sahilimiz eski görünümüne kavuşacak." dedi.

Kız Kulesi’nin karşısındaki ağaçları keserken yakalandılar
GÜNDEM
Kız Kulesi’nin karşısındaki ağaçları keserken yakalandılar

Üsküdar'da gece yarısı ağaç kesenlere suçüstü: Ekipler temizlik çalışması yaptı
FOTOĞRAF 16
Title
Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesildi.
Title
İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakaladı.
Title
Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edildi.
Title
Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kamu malına zarar vermekten toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.
Title
Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yere gelerek inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.
Title
Üsküdar Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, Sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor, polis ile beraber müdahale ediyorlar hemen.
Title
Saat 02.00'da biri kadın toplam 4 kişi, ağaçları keserken ekiplerimizce yakalandı.
Title
Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası da verilecek. Ayrıca bu kişiler karakola götürülüp adli işlem başlatıldı. Toplam ikisi büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak diye konuştu.
Title
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Gece 02.15'te Kız Kulesi'nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Üsküdar'da gece yarısı ağaç kesenlere suçüstü: Ekipler temizlik çalışması yaptı
İstanbul Üsküdar'da biri kadın 4 kişi, Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları keserken yakalandı. Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yere gelerek inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.
Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız
FOTOĞRAF 11
Title
Olay Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki bir binada meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın bahçesinde bulunan orman ürünü fıstık çamı kesildi.
Title
Ağacın kesilmesine tanıklık edenler olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dediler. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.
Title
Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kestiği görülüyor. Ağacın kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor. Öte yandan ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının da bazı dallarının kesildiği görüldü
Title
Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar orman ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Gül Oran, “Kesilmesi yanlış tabii. Bu bölgede manzara olduğu için insanlar engel olarak görüyor ağaçları. Aslında çok yüksek ağaçlar olmaması lazım. Manzara seyretmek istiyorlar ama yine de tarihi ağaçlara saygılıyım. Bizim bahçede var ama kesmiyoruz “diye konuştu.
Title
Başka bir vatandaş ise “Çok detayı bilmiyorum ama makineler çalışıyordu. Sesleri duyuyorduk.Tarihi bir ağaçmış. Manzaraları açıldı” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız
Üsküdar'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağlaması, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kesmesi yer alıyor. Üsküdar Belediyesi ekipleri düzenledikleri tutanağı, ceza yetkisinin bulunduğu İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" dediler.

Abone Ol Google News
Felaket üstüne felaket

Felaket üstüne felaket

​Mısır'da bina çöktü: 8 ölü
Helal olsun sana

Helal olsun sana

​Zabıta memurunun 'Türk Bayrağı' hassasiyeti takdir topladı.
Hesap henüz kapanmadı

Hesap henüz kapanmadı

Bahçeli'den cami duvarına Yunanistan bayrağı çizilmesine tepki.

Küçük Bağışlardan<br>Büyük Savunma Sanayiine

Küçük Bağışlardan
Büyük Savunma Sanayiine

​TSK, 61 şirket, 7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam ediyor.

Altından bile pahalı

Altından bile pahalı

​Üniversitede üretiliyor kilosu bin liradan satılıyor.

​Deniz trafiği Süveyş'te kabusu yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.