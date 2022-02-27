Gündem ÜSMEKten istihdam katkısı
İSTANBUL

ÜSMEK’ten istihdam katkısı

Üsküdar Belediyesi, bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla ÜSMEK Küplüce Kurs Merkezi’ni Üsküdarlıların hizmetine sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ÜSMEK’ten istihdam katkısı ​
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediyesi, bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla ÜSMEK Küplüce Kurs Merkezi’ni Üsküdarlıların hizmetine sundu. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve vatandaşlar katılım sağladı. Törende konuşan Başkan Türkmen, “Bugün Küplüce mahallemizde 16’ncısının açılışını yaptığımız ÜSMEK şubemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Üsküdar halkı yeni mescidine kavuştu
GÜNDEM
Üsküdar halkı yeni mescidine kavuştu

Üsküdar'da 'Köşe Bucak Kitap' olacak
GÜNDEM
Üsküdar'da 'Köşe Bucak Kitap' olacak
5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

​Beşiktaş, kritik deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Aşılamada büyük başarı

Aşılamada büyük başarı

​Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Gol krallığında ikinci sıraya yükseldi.

​Moskova derbisinde klas bir gole imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.