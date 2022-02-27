​ÜSMEK’ten istihdam katkısı ​

Üsküdar Belediyesi, bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla ÜSMEK Küplüce Kurs Merkezi’ni Üsküdarlıların hizmetine sundu. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve vatandaşlar katılım sağladı. Törende konuşan Başkan Türkmen, “Bugün Küplüce mahallemizde 16’ncısının açılışını yaptığımız ÜSMEK şubemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

GÜNDEM Üsküdar halkı yeni mescidine kavuştu