Gündem Üst akla 42,5 yıl hapis FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
ANKARA

​Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu

Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu

FETÖ’nün CIA bağlantısını kurmakla suçlanan eski MİT görevlisi Enver Altaylı’nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayarak 42,5 yıl hapis cezası istedi. İddianamede Altaylı’nın, 15 Temmuz’dan 5 ay önce “darbeye hazırlık raporu” hazırladığı ve iç karışıklık ile “askeri darbe ortamı oluşması” için görüş ve önerilerde bulunduğu belirtiliyordu. Altaylı 15 Temmuz’dan sonra da muhalefeti tek çatı altında toplama ve sokağa dökme projesi üzerinde yoğunlaştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Enver Altaylı
Enver Altaylı

Türkiye’deki tüm karanlık olayların tam da merkezinde olduğu anlaşılan FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski MİT’çi Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanıklı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

FETÖ’ye aman yok!
GÜNDEM
FETÖ’ye aman yok!

YÖNETİCİLİK VE CASUSLUK SUÇUNDAN

  • Tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, ara celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını bildirdi. Esas hakkındaki mütalaada, 26 Ağustos 2017’den bu yana tutuklu bulunan Altaylı’nın, “FETÖ yöneticiliği ile Siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'cü Kamil Bakum'dan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı: 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM
FETÖ'cü Kamil Bakum'dan Muhsin Yazıcıoğlu itirafı: 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

BARINER’E 35 YIL İSTENİYOR

MİT’in İran masasında çalışırken ihraç edilen ve ABD’de Halkbank davasına müdahil olması için Altaylı tarafından yurt dışına kaçırılmak istenen Mehmet Barıner’in ise “FETÖ üyesi olmak ve siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, Altaylı ve Barıner’in üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezaların üst sınırı, mevcut tutukluluk sürelerinin ölçülü oluşu, kaçma şüphesinin devam etmekte oluşu dikkate alınarak tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesini istedi. Savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou’nun ise beraatını istedi.

Hepsinin FETÖ kaydı var
GÜNDEM
Hepsinin FETÖ kaydı var

Darbeye hazırlık raporu hazırladı

  • Dava konusu iddianamede, sanık Altaylı’yla ilgili önemli tespitler yer alıyordu. Buna göre, Altaylı, 15 Temmuz darbe girişimine gidilen süreçte bir rapor hazırladı. Türkiye’de iç karışıklık oluşturulması ve askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı destabilizasyon faaliyeti yürütülmesine ilişkin görüş ve önerileri sıralandığı 18 Şubat 2016 tarihli raporda, devlete ve devlet yönetimine karşı adım adım ve planlı olarak kamuoyu yaratılması gerektiği belirtiliyor. Altaylı, başarısız 15 Temmuz’un ardından ise bu kez muhalefetin tek çatı altında toplanması projesinde yer aldı. Altaylı, ABD’de bulunduğu 2017 Temmuz ve Ağustos aylarında FETÖ’nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkan isimlerin başında gelen Bilal Ekşili ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de kaos ortamı oluşturacak önerilerin konuşulduğu tespit edildi. İddianamedeki 17 Ağustos 2018 tarihli araştırma tutanağına göre, Altaylı, Ekşili’ye, “Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket etmesi” gerektiğine işaret ediyor.

FETÖ’nün hücre evine operasyon
GÜNDEM
FETÖ’nün hücre evine operasyon
Abone Ol Google News
Dualar evlerden yükseldi

Dualar evlerden yükseldi

​Regaip Kandili, bu yıl salgın nedeniyle camilerde değil, evlerde karşılandı.
ABD karanlıkta

ABD karanlıkta

​Kuzey Kutbu'ndan inen dondurucu soğuk, eskiyen altyapıyı çökertti.
Ekonomiye katkı sağlıyor

Ekonomiye katkı sağlıyor

Meslek liseleri kırk dört ürünü ihraç ediyor.
Üst akla 42,5 yıl hapis

Üst akla 42,5 yıl hapis

​Eski MİT görevlisi, FETÖ-CIA bağlantısını kurdu.
Eller semaya açıldı

Eller semaya açıldı

​Camilerde sosyal mesafeli ibadet...
Daima hazırız!

Daima hazırız!

​Bakan Soylu'nun sorusuna jandarmaların yanıtı salonda yankılandı.
Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
Perseverance <br>Mars'a indi

Perseverance
Mars'a indi

​NASA'nın uzay aracı Mars'ta hayat izi arayacak.

NATO'ya <br>unuttuğunu hatırlattık

NATO'ya
unuttuğunu hatırlattık

​Bakan Akar'dan müttefiklere kritik mesaj.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Böyle skandal<br>bir cümle duyulmadı

Böyle skandal
bir cümle duyulmadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
Avrupa'da imparator oldu

Avrupa'da imparator oldu

​Küçük bir dükkanla başlamıştı.
Her yer dondu

Her yer dondu

Kar hayatı felç etti.

Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu
Hayat

Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu

Regaib kandili gecesi önem arz eden salavatı şerife gündeme geliyor. Salavat anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? gibi sorulara vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Salavatı şerife nasıl getirilir? Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Peki, Salavat ne demek, anlamı nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? İşte salavat okunuşu...
İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı
Dünya

İsrail Gazzelilerin yakasından düşmüyor: Tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktı

İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazileri bir ay içinde ikinci kez sular altında kaldı. Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.