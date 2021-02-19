​Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu

Türkiye’deki tüm karanlık olayların tam da merkezinde olduğu anlaşılan FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski MİT’çi Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanıklı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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YÖNETİCİLİK VE CASUSLUK SUÇUNDAN

Tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, ara celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını bildirdi. Esas hakkındaki mütalaada, 26 Ağustos 2017’den bu yana tutuklu bulunan Altaylı’nın, “FETÖ yöneticiliği ile Siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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BARINER’E 35 YIL İSTENİYOR

MİT’in İran masasında çalışırken ihraç edilen ve ABD’de Halkbank davasına müdahil olması için Altaylı tarafından yurt dışına kaçırılmak istenen Mehmet Barıner’in ise “FETÖ üyesi olmak ve siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, Altaylı ve Barıner’in üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezaların üst sınırı, mevcut tutukluluk sürelerinin ölçülü oluşu, kaçma şüphesinin devam etmekte oluşu dikkate alınarak tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesini istedi. Savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou’nun ise beraatını istedi.

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Darbeye hazırlık raporu hazırladı

Dava konusu iddianamede, sanık Altaylı’yla ilgili önemli tespitler yer alıyordu. Buna göre, Altaylı, 15 Temmuz darbe girişimine gidilen süreçte bir rapor hazırladı. Türkiye’de iç karışıklık oluşturulması ve askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı destabilizasyon faaliyeti yürütülmesine ilişkin görüş ve önerileri sıralandığı 18 Şubat 2016 tarihli raporda, devlete ve devlet yönetimine karşı adım adım ve planlı olarak kamuoyu yaratılması gerektiği belirtiliyor. Altaylı, başarısız 15 Temmuz’un ardından ise bu kez muhalefetin tek çatı altında toplanması projesinde yer aldı. Altaylı, ABD’de bulunduğu 2017 Temmuz ve Ağustos aylarında FETÖ’nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkan isimlerin başında gelen Bilal Ekşili ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de kaos ortamı oluşturacak önerilerin konuşulduğu tespit edildi. İddianamedeki 17 Ağustos 2018 tarihli araştırma tutanağına göre, Altaylı, Ekşili’ye, “Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket etmesi” gerektiğine işaret ediyor.