Üst kadro farklı illere dağıtıldı

İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile birlikte Köksal Örme’nin sahibi Hüseyin Köksal, Tekirdağ iline bağlı Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. İBB iştiraklerinde görevli ve iştiraklerden ihale alan bazı isimler ise Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildi. Bu kişiler arasında Tuncay Yılmaz ve Murat Kapki yer aldı. Mustafa Nihat Sütlaş ve Adem Soytekin, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli cezaevine nakledildi.

İBB Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmış olan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak tanınan Fatih Keleş, Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Aynı cezaevine gönderilen diğer isim, İmamoğlu’nun kampanya sorumlusu Necati Özkan oldu. Kültür A.Ş eski yöneticisi Serdal Taşkın Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi. İBB’ye bağlı şirketlerle ilişkili olduğu belirtilen Murat İlbak ve Umut Şenol ise Balıkesir Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken; Ömür Yılmaz ve Eyüp Subaşı ise Bandırma 1 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Kadın tutuklulardan Fatoş Ayık Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.