Ustalar talebe yetişemiyor

Depremin ardından normalleşmenin başladığı illerde otomobiller, tamir işlemi için sıraya alınıyor. Özellikle boya ve kaporta işlemi yapılan atölyelerde 3 aya kadar sıra bulunamıyor. Bekleme süresini çok uzun bulan vatandaşlar tamirat için farklı illere yöneliyor. Depremzedeler, otomobillerini çekiciler ile Gaziantep, Şanlıurfa, Niğde ve Ankara'ya göndererek daha kısa sürede tamir ettirmek istiyor.

AÇTIĞIMIZ GÜN KUYRUK OLUŞTU

Deprem tamir sırası gelen araçların hasar durumuna göre 1 hafta ile 1 ay arasında tadilat işlemi sürebiliyor. Şu ana kadar 6 tane ağır hasarlı araç yaptığını belirten oto kaporta-boya ustası Mehmet Akman, "Her gün yüze yakın kişi aracını dükkana bırakıp bırakmayacağını soruyor. Birçoğuna olumlu cevap veremiyoruz. Depremden 20 gün sonra dükkanı açtık. Açtığımız gün kapı önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Eksperler, yedek parçacılar çok sıkı çalışıyor aracı bir eksper 3 gün sonra ancak gelip görebiliyor. Yedek parça konusunda ise bir sorun kalmadı fakat tedarik süreleri normal zamana göre biraz uzadı" değerlendirmesini yaptı.

SANAYİ SİTESİNDE İFTARA KADAR MESAİ

Depremin 15'inci gününde sanayi sitesine elektrik verilmesiyle birlikte dükkanını açtığını söyleyen kaporta ustası Muhammet Atıcı da "Bugüne kadar, çok araç yaptım ki sayısını hatırlamıyorum. Bayramdan 1 ay sonraya kadar hiç yerimiz yok, dükkanı sabah 6'da açıp akşam iftar saatinde kapatıyoruz. Sanayideki bütün ustaların eli dolu. Eğer parça değişimi yapılacak ise vatandaşlara parçanızı alıp gelin takalım, diyoruz. Dükkandan ayrılmaya 1 dakika bile fırsatımız olmuyor" dedi.

OTO KURTARMADA YOĞUNLUK VAR

Adıyaman’da oto kurtarma işi yapan Özgen Tanrıverdi ise, tamir için şehir dışına çıkarılan araçların dönmeye başladığını söyledi. Tanrıverdi, “Depremden sonra toplamda 145 aracı depremden etkilenmeyen ya da az etkilenen illere taşıdım. Tüm oto kurtarıcılar en az benim kadar yoğundu. Günde 3-4 sefer yaptığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.







