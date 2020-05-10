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Gündem Usulsüz kum alınan Türkiyenin Maldivleri eski görüntüsüne iş makinesi kullanılmadan kavuşturuldu
BURDUR

Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne iş makinesi kullanılmadan kavuşturuldu

Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne iş makinesi kullanılmadan kavuşturuldu

Burdur'da, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışmayla alandan taşıdığı malzeme, bilim insanlarının kontrolünde el işçiliğiyle yapılan hassas çalışmayla eski yerine bırakıldı. İş makinesi kullanılmadan el arabası, kürek ve tırmıklarla yapılan jeoekolojik restorasyonun tamamlanmasıyla kum alınan alan da eski görünümüne kavuştu. Çalışmayı koordine eden Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı" dedi.

Haber Merkezi AA
Salda Gölü
Salda Gölü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı malzeme sonrası başlatılan çalışmayla alan eski haline getirildi.

Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tasviye çalışması yapması üzerine, alanın eski haline getirilmesi için Çevre Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışma tamamlandı.

Bilim insanlarının nezaretinde iş makinesi sokulmayan alanda, çok sayıda işçiyle hassas bir çalışma yürütüldü. İşçilerin el arabasıyla eski yerine taşıdığı malzeme, kürek ve tırmıklarla Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerine yayıldı.

AA
Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı malzeme sonrası başlatılan çalışmayla alan eski haline getirildi.

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Salda Gölü'ndeki yapılar "temelsiz" inşa edilecek

Alan eski görünümüne kavuştu

Çalışmaların her aşamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi kontrol etti.

AA
İşçilerin el arabasıyla eski yerine taşıdığı malzeme, kürek ve tırmıklarla Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerine yayıldı.

Salda ve çevresinde inceleme yapan kurul üyeleri, gölün başka bir alanına taşınan malzemenin eski yerine tekrar getirilmesini sağlayan jeoekolojik restorasyonu başarılı buldu.

Bilim insanları, yerine konulan malzemeden ve gölün kıyısındaki farklı noktalardan numuneler aldı. Böylece tekrar eski yerine konulan malzemeye dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin karıştırılıp karıştırılmadığının tespitinin amaçlandığı belirtildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü laboratuvarında incelenecek numuneler ile bölgenin mineral yapısının da kayıt altına alınacağı bildirildi.

AA
Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu.

'Türkiye’nin Maldivleri'ne 300 bin metrekarelik Salda Millet Bahçesi
EKONOMİ
'Türkiye’nin Maldivleri'ne 300 bin metrekarelik Salda Millet Bahçesi

"Çok hassas bir çalışma yürüttük"

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, usulsüz taşınan malzemenin, topoğrafyasına uygun olarak eski yerine yerleştirildiğini söyledi.

Gölün başka bir kıyısına götürülen malzemeyi, tamamen geri getirdiklerini aktaran Gökçeoğlu, alanı, iş makinesi kullanılmadan el işçiliğiyle orijinal haline dönüştürdüklerini kaydetti.

Restorasyon yapılan yerin kısa süre içinde yağmur ve güneşin de etkisiyle orijinal rengini alacağını vurgulayan Gökçeoğlu, "Çünkü bu malzeme saf magnezitten oluşmuyor, bunun içinde siyah ve kahverengi çakıllar da yer alıyor. Bunlar yağmurla yıkanarak kendi rengine dönüşecek. İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı." ifadelerini kullandı.

AA
Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu.

Göl kıyısından ve restorasyon yapılan alandan numune aldıklarına değinen Gökçeoğlu, şöyle konuştu:

  • "Temel amacımız, analiz yaparak yerine getirilen malzemede dışarıdan herhangi bir madde karışımı olup olmadığını, malzemenin doğal halini koruyup korumadığını mineralojik açıdan anlayacağız. Bunun yanında kıyı dışından başlayarak göle doğru bir şerit hizasında farklı noktalardan numuneler aldık. Bu numuneleri de analiz ederek burada hangi minerallerin var olduğunu ve göl kıyısına kadar olan bölgenin mineral benzerliğini tespit edeceğiz."

Gökçeoğlu, numunelerin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

"Salda Gölü'nün kumu, deniz veya göl kumu gibi değil"

Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hassasiyetiyle bilim insanları ve kurum personelleriyle alanda titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Çalışmayı, ekosistemin dinamiklerine uygun gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurt, Salda Gölü ve kıyısındaki beyaz kumların, bakteriyel bir faaliyet sonucu oluştuğuna dikkati çekti.

Kurt, "Salda Gölü'nün kumlarına deniz veya göl kumu gibi bakamayız. Buradaki oluşuma biyolojik bir organizma gibi yaklaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından 26 Nisan'da yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu bildirilmişti.

Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu
FOTOĞRAF 14
Title
Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tasviye çalışması yapması üzerine, alanın eski haline getirilmesi için Çevre Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışma tamamlandı.
Title
Bilim insanlarının nezaretinde iş makinesi sokulmayan alanda, çok sayıda işçiyle hassas bir çalışma yürütüldü. İşçilerin el arabasıyla eski yerine taşıdığı malzeme, kürek ve tırmıklarla Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerine yayıldı.
Title
Çalışmaların her aşamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi kontrol etti.
Title
Salda ve çevresinde inceleme yapan kurul üyeleri, gölün başka bir alanına taşınan malzemenin eski yerine tekrar getirilmesini sağlayan jeoekolojik restorasyonu başarılı buldu.
Title
Bilim insanları, yerine konulan malzemeden ve gölün kıyısındaki farklı noktalardan numuneler aldı. Böylece tekrar eski yerine konulan malzemeye dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin karıştırılıp karıştırılmadığının tespitinin amaçlandığı belirtildi.
Title
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü laboratuvarında incelenecek numuneler ile bölgenin mineral yapısının da kayıt altına alınacağı bildirildi.
Title
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, usulsüz taşınan malzemenin, topoğrafyasına uygun olarak eski yerine yerleştirildiğini söyledi.
Title
Gölün başka bir kıyısına götürülen malzemeyi, tamamen geri getirdiklerini aktaran Gökçeoğlu, alanı, iş makinesi kullanılmadan el işçiliğiyle orijinal haline dönüştürdüklerini kaydetti.
Title
Restorasyon yapılan yerin kısa süre içinde yağmur ve güneşin de etkisiyle orijinal rengini alacağını vurgulayan Gökçeoğlu, Çünkü bu malzeme saf magnezitten oluşmuyor, bunun içinde siyah ve kahverengi çakıllar da yer alıyor. Bunlar yağmurla yıkanarak kendi rengine dönüşecek. İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı. ifadelerini kullandı.
Title
Göl kıyısından ve restorasyon yapılan alandan numune aldıklarına değinen Gökçeoğlu, Temel amacımız, analiz yaparak yerine getirilen malzemede dışarıdan herhangi bir madde karışımı olup olmadığını, malzemenin doğal halini koruyup korumadığını mineralojik açıdan anlayacağız. Bunun yanında kıyı dışından başlayarak göle doğru bir şerit hizasında farklı noktalardan numuneler aldık. Bu numuneleri de analiz ederek burada hangi minerallerin var olduğunu ve göl kıyısına kadar olan bölgenin mineral benzerliğini tespit edeceğiz. şeklinde konuştu. <br><br>Gökçeoğlu, numunelerin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
Title
Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hassasiyetiyle bilim insanları ve kurum personelleriyle alanda titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.<br><br> Çalışmayı, ekosistemin dinamiklerine uygun gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurt, Salda Gölü ve kıyısındaki beyaz kumların, bakteriyel bir faaliyet sonucu oluştuğuna dikkati çekti.
Title
Kurt, Salda Gölü'nün kumlarına deniz veya göl kumu gibi bakamayız. Buradaki oluşuma biyolojik bir organizma gibi yaklaşmalıyız. ifadelerini kullandı.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından 26 Nisan'da yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu bildirilmişti.
Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı malzeme sonrası başlatılan çalışmayla alan eski haline getirildi.


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