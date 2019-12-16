Utanmaz herif!

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıklarından eski albay Atilla Tanrıver, eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaşadıklarını ve tahliye talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu. Tanrıver, aynı davanın sanıklarından olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Caha’nın davayı uzatma taktiğini anlatan mektuptan kendisini ve sanık eski yarbay Tanju Aydıncık’ı sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

TEHDİTLERE DEVAM

Söz konusu mektubu kendisinin yazmadığını söylediğini ancak Caha’nın buna itibar etmediğini belirten Tanrıver, Caha’nın kendisi ve sanık Aydıncık’la “özel olarak ilgileneceğini”, savunmasında da kendilerine “özel bir sayfa açtığını” söylediğini belirtti. Caha ile duruşma aralarında farklı tarihlerde yaşadıklarını da sıralayan Tanrıver, hatırlamadığı bir tarihte Caha’nın diğer sanıklara idari tahkikat ve bilirkişi raporlarındaki aksaklıklardan bahsetmeleri gerektiğini, yargılamayı yapan hakimlerin bunları duymaktan hoşnut olmadığı yönünde sözler kullandığını aktardı.

HAKİMLERDEN HESAP SORACAĞIZ!

Sanık Tanrıver, Caha’nın diğer sanıklara, yargılama aşamasındaki ve cezaevindeki karşılaştıkları gelişmeleri avukatlar aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti. Caha’nın yargılamayı yapan hakim ve savcılara yönelik ifadelerine de dilekçesinde yer veren Tanrıver, Caha’nın, “Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak” dediğini beyan etti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ!

Dilekçesinde darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığının sabit olduğunu ve tutuklu yargılanması sebebiyle kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu beyan eden Tanrıver, tahliyesini talep etti. Mahkeme daha önce, Tanrıver ve Aydıncık’ın duruşmalara getirilip götürülürken diğer sanıklardan ayrı tutulmasını kararlaştırmıştı.