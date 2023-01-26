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Uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden birisi tutuklandı.

11:15 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Bağcılar
'da bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığına dair bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.Y, İ.Y. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

N.Y’ye ait evde ve araçta yapılan aramalarda 21 gram uyuşturucu, 70 uyuşturucu hap, 3 bin 845 lira, ruhsatsız tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, İ.A. ile İ.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


#Bağcılar
#uyuşturucu madde
#uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı
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