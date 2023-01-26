Uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

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Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.Y, İ.Y. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
N.Y’ye ait evde ve araçta yapılan aramalarda 21 gram uyuşturucu, 70 uyuşturucu hap, 3 bin 845 lira, ruhsatsız tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, İ.A. ile İ.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.