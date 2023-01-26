Uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

Ocak ayının sonlarına doğru yaklaşırken beklenen kar yağışı için de tarih belli oldu. Uzmanlar ay sonu ve şubat ayının ilk haftasına dikkat çekerek İstanbul dahil çok sayıda il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuyor. İşte ülke genlinde il il hava durumu..