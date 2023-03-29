Uyuşturucu üretene 15 yıl hapis

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirildi. Göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda da birçok suçun cezası artırıldı.