Uyuşturucu üretene 15 yıl hapis

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İcra ve İflas Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Teklifle; bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilecek. Sentetik ve türevi uyuşturucu madde olarak kabul edilen maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahiline alınacak. Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak.