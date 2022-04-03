Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Üzerinde Allah lafzı bulunuyor 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altında
BARTIN

Üzerinde 'Allah' lafzı bulunuyor: 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altında

Bartın'ın Ulus ilçesinde üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzı bulunan yaklaşık 350 yaşındaki çınar ağacı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca "mistik anıt ağaç" olarak tescillendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Üzerinde Allah lafzı bulunuyor: 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altında
Çınar ağacı 350 yaşında.

İlçeye bağlı Köklü Köyü Muhtarı Hayri Açıkgöz, geçen yıl mezarlığın içindeki Ese Dede Türbesi'nin tarihi değere sahip olup olmadığını öğrenmek için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme sırasında hemen yakında bulunan Doğu Çınarı ağacının gövdesinde Arapça harflerle yazılı "Allah" lafzı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yaklaşık 350 yaşındaki ağacı "mistik anıt ağaç" olarak tescilledi.

Komisyonun raporunda, türbenin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan üç farklı sürgün, yıllar içinde kalınlaşmış ve bunlardan kovuk kısmına yakın tarafta bulunan ve eski gövde ile adeta kaynaşmış durumdaki genç gövdenin üzerinde büyük bir ur gelişmiştir. Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli açıyla bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzı görülmektedir. Ağacın 'mistik anıt ağaç' olarak tescil edilmesine, ağacın koruma alanının 19 metrekare olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

  • Muhtar Açıkgöz de gazetecilere, ağacın koruma altına alınmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Diyarbakır'da camiden inşaat malzemesi çaldı: 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı
GÜNDEM
Diyarbakır'da camiden inşaat malzemesi çaldı: 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

Bursa’da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı
GÜNDEM
Bursa’da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

67 yaşındaki 'Davulcu Teyze' 10 yıldır sahura kaldırıyor
GÜNDEM
67 yaşındaki 'Davulcu Teyze' 10 yıldır sahura kaldırıyor

Sahura ilahiler ile kalkıyorlar
GÜNDEM
Sahura ilahiler ile kalkıyorlar
Doğu Ekspresine kaya engeli

Doğu Ekspresine kaya engeli

Makinistin dikkati faciayı önledi.
Eve geç giden yandı

Eve geç giden yandı

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: İhmalkâr eşe çifte darbe.
Türk komandosu kullandı

İlk ihracata kapı açıldı.

'Putin'in sağlık sorunları var' diyerek belgeler sundular.

Yolu açma çalışmaları sürüyor.

Yeni varyantla ilgili DSÖ'den endişelendiren açıklama.

​Meteoroloji uyardı: Türkiye kuvvetli fırtınanın etkisi altında.

Geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi.

Hayırseverler bu Ramazan'da da farklı coğrafyalarda milyonların yüzünü güldürecek.

​Rusya'dan flaş açıklama.

​Ülkedeki 1 milyon müslüman Ramazan'ı buruk karşıladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.