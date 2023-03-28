Valilikten yağış ve fırtına uyarısı.
İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için vatandaşları uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına konusunda açıklama yapan Valilik, bölgede zirai don olaylarının da beklendiğini duyurdu.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; "
Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
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1 saat önce