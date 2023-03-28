Valilikten yağış ve fırtına uyarısı.

#Meteoroloji verilerine göre;

☔️Bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



🟨Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



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