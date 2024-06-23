Verimi düşürüyor

Toprak Verimliliği Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zengin, toprakta normalde yüzde 3 ile 6 seviyesinde olması gereken organik maddenin Türkiye'de yanlış yapılan anız yakımı nedeniyle yüzde 1-1,5 civarında olduğunu söyledi. Humus maddesi olarak adlandırılan bu organik maddelerin anız yakımı nedeniyle çok düştüğüne vurgu yapan Zengin, "Anız yakıldığında yakılan alanın üzerindeki 25 cm'de sıcaklık 470 santigrat dereceye ulaşıyor. Toprağın verimliliği için çok önemli olan bakteri, mantar, alg ve çeşitli mikroorganizmaların nüfusu bu yangınlar nedeniyle yarıya düşüyor ve eski haline dönmesi için 3-6 ay zaman gerekiyor. Toprağın verimlilik sigortaları olan mikro organizmalar ölüyor" dedi.





YÜZDE 25 GÜBRE TASARRUFU MÜMKÜN

Topraktaki mikroorganizmaların yakılması yerine çok daha verimli bir yöntem olduğunu vurgulayan Zengin, "Ürün alındıktan sonra balya yapılıp hemen kaldırılmalı. Anız tavı kaybolmadan önce toprağa 1 hafta içinde dekara 5 kg üre gübresi serpiştirilip pulluk ile karıştırıldığı takdirde, bakteriler sayesinde saplar hızlıca humusa yani organik maddeye dönüşebilecek. Sapların tamamen toprak olmasının yanı sıra yıl içerisinde kullanılan fenni gübre kullanımını yüzde 25 azaltıldığı durumda bile önceki yıldan daha fazla verim alınması mümkün hale geliyor. İkinci bir seçenek olarak da sapları doğrayıp toprağın altına gömen makineler var bunlar ilçe tarım müdürlüklerine verilerek imece usulü kullandırılabilir. İki yöntemle de hem doğaya zarar verilmemiş olur hem de çiftçi verimli üretim gerçekleştirir" ifadelerini kullandı.





CEZAYA GÜNCELLEME

Anız yakan vatandaşlar yakalandığı takdirde dekar başına 386,79 TL para cezası ödemek zorunda. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerde yapanlara ise bu ceza 5 katına kadar artırılarak verilebiliyor. Ancak caydırıcılığın artırılması için bu cezanın yeniden değerlendirilmesi gündemde. Hem ceza miktarının artırılması hem de anız yakma yönteminin özendirilmemesi ve önlenmesi için farklı yöntemlerin görüşüldüğü öğrenildi.



