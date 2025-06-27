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Vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

23:5227/06/2025, Cuma
DHA
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Vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan çocuğa çarpmasıyla çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan çocuğa çarpmasıyla çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjör kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit'e çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit D.'ye vidanjör çarptı. Yiğit D. kaza yerinde hayatını kaybederken vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan Yiğit D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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