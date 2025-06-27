Vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan Yiğit D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.