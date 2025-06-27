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Arkadaşlarıyla konuşurken silahlı saldırıya uğradı

Arkadaşlarıyla konuşurken silahlı saldırıya uğradı

00:3227/06/2025, Cuma
AA
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Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de 20 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla kafenin önünde konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Akse Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir kafenin önünde arkadaşlarıyla konuşan A.D. (20), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan A.D, sağlık ekiplerince
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




#Çayırova
#Hastane
#Kocaeli
#silahlı saldırı
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