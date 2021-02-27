Gündem Vurgun yapıp kaçtılar
İSTANBUL

​Vurgun yapıp kaçtılar

Vurgun yapıp kaçtılar

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunun ikinci ayağı yapıldı. İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen ve 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyona “Silici 2” adı verildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği ve şüphelilerin lisanslarını iptal ettirip kaçtığı belirlendi.
157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği ve şüphelilerin lisanslarını iptal ettirip kaçtığı belirlendi.

Otomasyon firmasının verilerinin incelenmesiyle polis ekipleri vurgun yapıp kaçan akaryakıt firmalarını da tespit etti. Kaçakçılarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak açtığı istasyonlardan satış verilerini sildikten sonra izlerini kaybettirmek için belli sürelerle lisanslarını iptal ettirerek kayıplara karıştıkları da ortaya çıkarıldı.

196 MİLYON LİTRE AKARYAKIT

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi harekete geçti. 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği ve şüphelilerin lisanslarını iptal ettirip kaçtığı belirlendi. Silinen akaryakıtın piyasa değeri 1 milyar 200 milyon lira.

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
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Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve 'silici' adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi. Operasyona ait ilk görüntüler de gelmeye başladı.

Kocaeli'de 14 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kocaeli'de 14 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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