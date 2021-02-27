​Vurgun yapıp kaçtılar

Otomasyon firmasının verilerinin incelenmesiyle polis ekipleri vurgun yapıp kaçan akaryakıt firmalarını da tespit etti. Kaçakçılarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak açtığı istasyonlardan satış verilerini sildikten sonra izlerini kaybettirmek için belli sürelerle lisanslarını iptal ettirerek kayıplara karıştıkları da ortaya çıkarıldı.
196 MİLYON LİTRE AKARYAKIT
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi harekete geçti. 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği ve şüphelilerin lisanslarını iptal ettirip kaçtığı belirlendi. Silinen akaryakıtın piyasa değeri 1 milyar 200 milyon lira.