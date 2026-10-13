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Vurgunculara parayı getirin talimatı

Vurgunculara parayı getirin talimatı

Burak Doğan
04:00, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 06:55, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Vurgunculara parayı getirin talimatı
Şüpheliler tarafından yapılacak olağan dışı işlemlerin savcılığa bildirilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında manipülasyon yapıp haksız kazanç sağlayanları tek tek tespit ederek isimlerini TMSF'ye bildirdi. TMSF de haksız kazanç sağlayan şüphelilere tebligat göndererek elde ettikleri paraları iade etmelerini istedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ham verileri isteyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurguncuları tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Manipülatif işlemleri tek tek belirleyen başsavcılık, tespitlerini raporlaştırarak şüphelilerin isimlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderdi.

ADLİ İŞLEM DEVAM EDİYOR

TMSF ise manipülatif kazanç sağlayan isimlere tebligat gönderdi. Savcılık tarafından yapılan tespitleri paylaşan TMSF, bu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında “Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı” suçundan işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Şüphelilere, ilgili yasa maddesinde yer alan “para iade etme” imkânından yararlanabilecekleri hatırlatıldı. Ancak şüpheliler parayı ödemeyi kabul etseler bile haklarındaki adli işlem devam ediyor. Savcılık, bu kişileri tek tek ifadeye çağırarak manipülasyonun örgütlü bir suç olup olmadığını araştırıyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE YAKIN MARKAJ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderdi. Müzekkerelerde, soruşturmada ismi geçen şüphelilerin devir, temlik, hesap kapatma, yüksek tutarlı para çekimi ve EFT gibi işlemler yapmasının önüne geçilmesi istendi. Şüpheliler tarafından yapılacak olağan dışı işlemlerin savcılığa bildirilmesi talep edildi.

‘GİZLİ’ BELGE PAYLAŞANA SORUŞTURMA

Başsavcılık, dosyadaki “gizli” ibareli belgelerin sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirileceği belirtilerek paylaşımı yapanlar hakkında re'sen adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.


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Başlıklar :fonvurguntalimat
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