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DÜZCE

Yağmur bayram trafiğine engel olamadı

Ramazan Bayramını memlekette geçirmek isteyenler yolla düştü. Yağışa rağmen bayram öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu Düzce Kesiminde yoğunluk oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Haber Merkezi İHA
Yağmur bayram trafiğine engel olamadı
TEM Otoyolu Düzce kesiminde yağmurlu havaya rağmen sürücüler, yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramını memleketlerinde yakınlarıyla geçirmek isteyenlerin yolculuğu başladı. Mesai saatinin bitimiyle İstanbul ve Avrupa’dan yola çıkan sürücüler Düzce’de yoğunluk oluşturdu.

İHA

TEM Otoyolu Düzce kesiminde yağmurlu havaya rağmen sürücüler, yoğunluk oluşturdu.

İHA

Trafik, otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman durma noktasına geldi. Ancak yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, TEM otoyolunda Ankara istikametinde yoğunluk artarak devam ederken İstanbul istikametine ise normalin çok altında seyrediyor.

İHA

Yetkililer, sürücüleri olumsuzluk yaşamamaları için aşırı hızdan kaçınmaları, trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bayram tatili öncesi yola çıkacaklar dikkat: Uzun yolda az yakmanın püf noktaları
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üm dünyada akaryakıt fiyatları rekor üstüne rekor kırarken otomobil kullanmanın maliyeti her geçen gün yükseliyor.
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Yüksek yakıt fiyatlarından şikayet etmeyen sürücü neredeyse bulunmazken, ekonomik otomobil kullanmanın yöntemlerini uygulayanların sayısı çok az.
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Oysa sadece ekonomik sürüş için temel kuralları öğrenip uygulamak, neredeyse yüzde 50 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.
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İşte bayram tatiline çıkacaklar için yakıt ekonomisinin altın kuralları:
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Ekonomik sürüşün altın kuralı, hızdan dolayısıyla sağ ayaktan geçiyor. Otomobili doğru şekilde hızlandırmak ve hızı koruyarak yol almak tüketimi büyük ölçüde etkiliyor.
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Özellikle şehirlerarası yollarda ideal hız seviyesi olan 90-120 kms'yı sakince çıkıp, bu hızı korumak, ani hızlanmalardan kaçınıp, yokuş aşağıya inerken gaz pedalına dokunulmamak tüketimi minimum seviyeye indiriyor.
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Otomobille yapılan 90 kms'den sonraki her 1 kms artış yakıt tüketimini yüzde 1 oranında artırır.
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Günümüzün modern otomobilleri 90 kms hızda, 100 km'de ortalama 6-7 lt yakıt tüketirken, bu hızı 130 kms üzerine çıkartmak yakıt tüketimini 10-11 lt seviyelerine kolayca yükseltebiliyor.
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Otomobilde taşınan her 100 kg'lık ağırlık 100 km'de 05-1 litre arasında fazladan tüketim anlamına geliyor. Ayrıca, özellikle yoğun trafikte yakın takip mesafesi, ani fren sonrasında gaz pedalına yüklenip ani hızlanmalar aşırı tüketime neden oluyor.
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Sık sık şerit değiştirmek, gereksiz sollamalar, kırmızı ışıklara hızlı girilip fren yapılması tüketimi körükler.
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YAKIT TÜKETİMİNİ DÜŞÜRECEK TEDBİRLER<br><br>Otomobilinizin bakımı yapılmamış, bujileri eski, filtreleri değişmemiş ve rot-balans ayarları kötüyse tüketim artar.<br><br>Hız limitlerinin aşılması, ani fren yapılması yakıt tüketimini her 100 km için yüzde 20-40 arasında yükseltir.
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Rüzgar direnci beraberinde yüksek tüketimi getirir. 90 kms ile, 130 kms hız arasında tüketim yüzde 50'ye kadar.<br><br>Aracın üstünde port bagaj taşınması tüketimi ortalama yüzde 15 yükseltir.
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Yanlış klima kullanımı, sürekli sıcaklık değişimi yüzünden klima motor devrini, bu da yakıt tüketimini 100 km'de yarım litre yükseltir. Yüksek hızlarda camlar açık yol yapmak yakıt tüketimini yükseltip, konforu azaltır.<br><br>
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Doğru motor devri ve sabit hız yakıt tüketimini önemli derecede azaltır.<br><br>
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Bekleme yaparken kontağı açık bırakmak tüketimi yükseltir. Uzun yolda hız sabitleme sisteminiz varsa kullanmak hem trafikteki radarlardan hem de yüksek yakıt faturasından korur.<br><br>
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Kalabalık trafikte eğer varsa start stop sistemini devreye almak oldukça etkili bir yöntemdir.<br><br>
Bayram tatili öncesi yola çıkacaklar dikkat: Uzun yolda az yakmanın püf noktaları
Bayram tatili nedeniyle seyahate çıkacak olan sürücüler, basit kuralları uygulayarak neredeyse yüzde 50 daha az yakıtla daha uzun yol yapabiliyor.

'Kilit kavşakta' yine aynı görüntü: 43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
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Ramazan Bayramı’nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti.
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Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı \"kilit kavşak\" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında seyrettiği görüldü.
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Trafik akışının rahatlatmak içinde bölgede bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
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Tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.
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'Kilit kavşakta' yine aynı görüntü: 43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Bölgede oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.


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