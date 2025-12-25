Yakın akrabalarına milyonlar aktarmış

Rapora göre, Epözdemir’in Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında bankacılık sistemine dahil ettiği milyon dolarlık varlıklar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları ve para transferlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, Epözdemir’in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı, bu kapsamda toplam 5 milyon 650 bin ABD dolarını (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

MASAK raporunda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında banka hesaplarına 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin ABD doları ve 269 bin 800 avro tutarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yaptığı tespit edildi. Bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğu vurgulandı.

Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu kapsamda, sekreteri Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, teknik direktör Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında para transferi yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yapıldığı tespit edildi. Epözdemir’in bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı rapora yansıdı. Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir'e 2018–2025 yılları arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para girişi olduğu, buna karşılık 87 farklı kişiye 205 milyon 633 bin TL gönderdiği, transfer hacminin özellikle 2024 yılında olağanüstü seviyelere çıktığı belirtildi. Ayrıca, Epözdemir’in 2017–2025 döneminde kayınvalidesine toplam 117 milyon TL tutarında para transferi yaptığı, yakınları üzerinden çok sayıda taşınmazın bulunduğu da raporda kayda geçirildi. Ayrıca, tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabındaki 2 milyon 450 bin ABD dolarının, yine Epözdemir’in başka bir tanıdığına aktarıldığı bilgisi de raporda yer aldı.