Yakınımdan Drone geçti

Türk Hava Yolları’nın Zürih-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada, pilotlar uçağın 700 metre yakınından bir drone geçtiğini gördü. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY pilotu, "Efendim 14-15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 feette bir drone gördüm. Bilginize.” dedi. Hava trafik kontrolörü de, “14-15 mil anlaşıldı efendim. Sağınızda mı solunuzda mı ?“ diye sordu. Pilot, “Hafif sağımızdan” diye cevap verdi.
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