Yalnız değilsin Filistin

Terörist İsrail devletinin saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkına ilk günden beri destek veren Türkiye, bugün düzenlenecek ‘Büyük Filistin Mitingi’ ile bir kez daha dayanışma mesajı verecek. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın katılmasının beklendiği saat 15.00’da Atatürk Havalimanı’nda başlayacak mitingde özel konuklar da ağırlanacak. Pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleri katılacak. Dün, miting için yapılan çalışmalar hakkında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, herkesi mitinge davet etti.

PEK ÇOK ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitingde; dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak. Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı. Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

GAZZE ENKAZDAN BİR GÜN KALKACAK

Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Batı ikiyüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah’ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir. İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir. Bugün Gazze’de enkazın altında elinde şeker kalan çocuklar değil insanlığın vicdanıdır. Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum” dedi.

Bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği “Büyük Filistin Mitingi” dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Miting nedeniyle bugün saat 07.00’den itibaren, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak. Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak. Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.







