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Yalova Valiliği: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Yalova Valiliği: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

15:412/07/2025, Çarşamba
DHA
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Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'da hissedilen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'da hissedilen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, "İlimizde herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemlik'te meydana gelen ilimizde de etkisi hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



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